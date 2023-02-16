На 70% торговых объектов в Кировском и Московском районах Казани создана доступная среда

В 2022 году 1123 объекта в Кировском и Московском районах Казани проверили на наличие доступной среды. В результате 782 объекта, или 70%, признали соответствующими требованиям программы. Об этом, подводя итоги прошедшего года, рассказал мэру столицы РТ Ильсуру Метшину глава администрации районов Сергей Миронов.

На 211 предприятиях и организациях устранены замечания по доступности объектов для казанцев с ОВЗ. По словам Миронова, таких результатов удалось добиться благодаря проведенным проверкам. Еще на 130 объектах сейчас ведется установка пандусов, информационных табличек и других инструментов доступной среды.

С прошлого года в Казани работает первый спорткомплекс для лиц с ОВЗ, который располагается на территории мечети «Ярдэм». За время работы комплекс принял более 1 тыс. посетителей, постоянно занятия посещают около 150 взрослых и детей.

Миронов отметил, что эта инициатива вызвала большой интерес в других регионах и даже странах. Так, в спорткомплексе уже побывали 30 делегаций: из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Чеченской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области и Красноярского края.

Продолжается работа и в образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями. Так, в городе действует 17 школ, в которых обучение проводится по инклюзивной программе. В них учатся 162 ребенка с ОВЗ и 228 с инвалидностью. Кроме того, в 21 детсаду действует 51 группа оздоровительной направленности. Их воспитанниками являются 526 детей с ОВЗ и 81 с инвалидностью.