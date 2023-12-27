На 70-м году жизни скончался сценарист и поэт Юрий Арабов

Юрий Арабов

Фото: Wikipedia.org

Сегодня, 27 декабря, в Москве на 70-м году жизни скончался российский поэт, прозаик и сценарист Юрий Арабов, известный в том числе как соавтор режиссера Александра Сокурова. Об этом со ссылкой на Союз кинематографистов РФ сообщает ТАСС.

«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что информация о прощании будет объявлена позже.

Юрий Николаевич Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В 1980-м окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Николая Фигуровского и Евгения Дикова).

Дебютировал как сценарист фильма «Одинокий голос человека» Александра Сокурова (снят в 1978-м, вышел на экраны в 1987-м). Стал постоянным соавтором этого режиссера, написав сценарии к двенадцати его работам.

В общей сложности по сценариям Арабова снято более тридцати фильмов и сериалов. Последней его работой в кино стало написание в соавторстве с режиссером Андреем Хржановским сценария для мультфильма «Нос, или Заговор „не таких“» (2020).

Как поэт дебютировал в 1972 году, первая официальная публикация вышла в 1987-м в журнале «Юность». Один из организаторов в 1986 году неформального клуба «Поэзия» в Москве. Был близок к такому поэтическому направлению, как метареализм. Автор шести сборников стихов, пяти романов, сборника эссе и книги кинопрозы.

С 1992 года совместно с Татьяной Дубровиной руководил мастерской драматургии во ВГИКе, с 1994-го возглавлял там кафедру кинодраматургии.

Лауреат премии Каннского кинофестиваля за сценарий фильма «Молох» (1999), Пастернаковской премии за сценарий сериала «Доктор Живаго» (2005), Государственной премии РФ за сценарий к фильму «Телец» (2002), независимой премии «Триумф» (2008) и ряда других премий. Заслуженный деятель искусств РФ (1999). Кавалер ордена Дружбы (2019).