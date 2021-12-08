На 70% больше долгов по алиментам взыскали татарстанские приставы с начала года

Более 450 миллионов рублей долгов по алиментам удалось взыскать татарстанским судебным приставам с начала этого года. Сумма по сравнению с прошлым годом увеличилась на 70%. Об этом во время круглого стола в Общественной палате Татарстана сообщила замглавы УФССП России по РТ Елена Варфоломеева.

Варфоломеева уточнила, что в прошлом году приставам удалось взыскать порядка 260 миллионов рублей. На данный момент сумма, которую задолжали алиментщики, составляет порядка 2,5 млрд рублей.

Приставы напоминают, что в отношении должников по алиментам будут приняты ограничительные меры. К примеру, им запретят выезд заграницу или наложат арест на автомобиль.

Самые злостные должники будут привлечены к уголовной ответственности.