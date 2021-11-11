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Культура
11 ноября 2021  12:41

На 69-м году жизни скончался российский пианист Вячеслав Горский

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Российский джазовый пианист Вячеслав Горский 10 ноября ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом на странице Вячеслава в Facebook написал его сын Игорь.

По его словам, музыкант скончался в реанимации из-за пневмонии. 

«Сегодня Вячеслава Горского не стало. Это произошло в больнице, куда он попал с переломом ноги. Операция прошла успешно, и восстановление шло полным ходом. Но тут развилась пневмония. Вчера ночью Вячеслав попал в реанимацию. Спасти его не удалось. В связи с пандемией коронавируса, все мероприятия в память о папе будут проведены, как только будет просвет в ситуации с Covid», — написал Горский младший.

Музыкант родился 11 апреля 1953 года в Москве. Известность ему принесли выступления в составе популярного джаз-рок-ансамбле «Арсенал».

В 1975 и 1976 годах он руководил группой «Спектр», а в 1982-м сам создал музыкальный ансамбль «Квадро». 
Горский также сочинил рок-оперы «Блуждающие звезды», «Синяя борода», детский мюзикл «Джангл-шоу» и написал музыку к нескольким телефильмам и кинофильмам.

#Россия #музыкант #пианисты
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