На 67-м году жизни скончался челнинский врач-анестезиолог-реаниматолог Николай Новиков

На 67 году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни врач - анестезиолог- реаниматолог Николай Новиков, сообщают в КДМЦ Набережных Челнов.

Николай Новиков работал в Детской больнице с самого ее основания, долгие годы руководил отделением анестезиологии и реанимации. За это время он спас сотни детских жизней. Многократно был награжден ведомственными наградами. Был Почетным донором России.

Несмотря на тяжелую работу, Николай Новиков находил время на занятия спортом и участие в конкурсах художественной самодеятельности. Являлся чемпионом города и республики по настольному теннису.

В 2015 году Николай Новиков вместе со своей супругой, процедурной медицинской сестрой Детской больницы, получили общественную медаль «За любовь и верность».

Администрация и коллектив Камского детского медицинского центра выражает искренние соболезнования родным и близким врача.