Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На 66-м году жизни скончался судья Арбитражного суда Татарстана Зуфар Хамитов
Накануне на 66-м году жизни скончался судья Арбитражного суда Республики Татарстан в отставке Зуфар Хамитов. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Зуфар Хамитов родился 8 ноября 1958 года в Казани. В 1982 году он окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина.
В 2006 году Хамитов был назначен судьей Арбитражного суда Республики Татарстан. В 2012 году он получил звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан», а в 2023 году – награжден ведомственной медалью «За безупречную службу».
Панихида пройдет сегодня в 12.00 на территории Арбитражного суда Татарстана.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников