На 66-м году жизни скончался судья Арбитражного суда Татарстана Зуфар Хамитов

Накануне на 66-м году жизни скончался судья Арбитражного суда Республики Татарстан в отставке Зуфар Хамитов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Зуфар Хамитов родился 8 ноября 1958 года в Казани. В 1982 году он окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина.

В 2006 году Хамитов был назначен судьей Арбитражного суда Республики Татарстан. В 2012 году он получил звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан», а в 2023 году – награжден ведомственной медалью «За безупречную службу».

Панихида пройдет сегодня в 12.00 на территории Арбитражного суда Татарстана.