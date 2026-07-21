На 65-м году скончался актер Дмитрий Поднозов

На 65-м году скончался актер, художественный руководитель и создатель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

«Дмитрий Поднозов умер вчера (20 июля, прим. Т-и)», – рассказал источник.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге и учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна. В 1989 году он стал одним из создателей Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», где также работал художественным руководителем. Среди его недавних кинопроектов – «Пророк. История Александра Пушкина», «Капитан Волконогов бежал» и «Сердце мира», который в 2018 году удостоился гран-при фестиваля «Кинотавр».