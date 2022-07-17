На 64-м году скончалась народная артистка Татарстана Раушания Юкачева

Скончалась артистка театра Камала, народная артистка Татарстана Раушания Юкачева, сообщает пресс-служба ТГАТ. Ей было 63 года.

«Театральная общественность Татарстана понесла невосполнимую утрату. Скончалась народная артистка Татарстана Юкачева Раушания Хуснутдиновна. Коллектив Татарского государственного Академического театра имени Галиаскара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной», — говорится в сообщении.

Гражданская панихида пройдет в 10 утра 18 июля. Место проведения — фойе театра имени Галиаскара Камала.

Раушания Юкачева родилась 18 февраля 1959 года в деревне Конь Пестречинского района РТ. Окончив Казанское театральное училище, она начала работать в Альметьевском театре. С 1983 года являлась актрисой театра Камала. Она запомнилась зрителям мягкой, лирической игрой при исполнении молодых женских ролей.