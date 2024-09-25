На 63-м году жизни скончался актер Роман Мадянов

На 63-м году жизни скончался российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Роман Мадянов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ведущая Екатерина Стриженова.

«Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. <...> Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!» — написала она.

Роман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Дебютировал в кино еще ребенком в 1971 году. В 1984-м окончил ГИТИС. Будучи студентом, начал играть в Московском театре имени Маяковского, в штате которого оставался до 2023 года. После перерыва в 1989-м вернулся в кино. Помимо прочего, участвовал в съемках киножурнала «Ералаш»,

Четырехкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана — в 2009 («Дикое поле» Михаила Калатозишвили), 2010 («Петя по дороге в Царствие Небесное» Николая Досталя), 2012 («Жила-была одна баба» Андрея Смирнова) и 2015 («Левиафан» Андрея Звягинцева) годах. Двукратный лауреат премии «Золотой орел» — за лучшую мужскую роль в 2008 году («12» Никиты Михалкова) и за лучшую мужскую роль второго плана в 2015-м («Левиафан» Андрея Звягинцева).