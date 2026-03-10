news_header_top
Происшествия 10 марта 2026 11:33

На 62-м году жизни скончался «Мистер Вселенная» из Татарстана Николай Ференец

На 62-м году жизни скончался известный бодибилдер из Набережных Челнов Николай Ференец. Об этом стало известно из соцсетей спортсмена.

Ференец был персональным фитнес-тренером со стажем работы более 30 лет. Среди особенно ярких страниц биографии спортсмена – участие в конкурсе «Мистер Вселенная», где он вышел в финал.

«Память о Николае останется в сердцах его учеников, коллег и всех, кто знал этого удивительного человека. Его наследие – не только медали и результаты соревнований, но и сотни жизней, измененных к лучшему благодаря его наставничеству», – пишет одна из учениц спортсмена в соцсетях.

