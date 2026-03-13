На 62-м году скончался актер Василий Скромный, снявшийся в «Приключениях Электроника»

Василий Скромный в фильме «Приключения Электроника» (1979)

На 62-м году скончался советский актер Василий Скромный. Об этом сообщает РИА Новости.

Зрители помнят Скромного по роли Макара Гусева в знаменитом советском фильме «Приключения Электроника». Кроме того, он снялся в кинокартинах «Школа», «Я – Хортица», «Взять живым» и других. Несмотря на заслуги на актерском поприще, Скромный в итоге решил стать моряком и служил боцманом дальнего плавания на торговых судах.

Причиной смерти актера стала онкология и проблемы с сердцем из-за химиотерапии.