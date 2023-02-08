На 61-м году жизни скончался актер Сергей Столяров

Советский актер и российский телевизионный деятель Сергей Столяров скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда «Образование в третьем тысячелетии».

«Действительно, 7 февраля умер Столяров Сергей Кириллович. А 2 февраля умерла мама Сергея Кирилловича Нина Феодосьевна Головина — советская и российская актриса кино и озвучивания», — отмечается в сообщении.

Сергей Столяров — сын актера Кирилла Столярова и внук народного артиста РСФСР Сергея Столярова. Он родился 2 июля 1962 года в Москве, в 1983-м окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Артист служил в Театре Советской армии. На его счету 11 киноработ. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Завтра была война» (1987) и «Возвращение» (1987), а также в телесериале «Следствие ведут знатоки» (1971–1989).

Кроме того, Столяров участвовал в создании телепроектов «Детский час», «Архипелаг», «Взгляд», «Телескоп». Занимал должность главного продюсера детского и юношеского вещания телеканала «ТВ Центр», с 2000 года был генеральным продюсером образовательного телеканала «Школьник ТВ».