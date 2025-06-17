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Происшествия 17 июня 2025 13:25

На 6% выросло число пожаров в Татарстане в этом году

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На 6% выросло число пожаров в Татарстане в этом году
Фото: Кирилл Гумиров / "Татар-информ"

В этом году в Татарстане произошло 1942 пожара. Об этом на пресс конференции в «Татар-информе» рассказал Заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Олег Маринин.

«К сожалению, по сравнению с прошлым годом число пожаров в Татарстане увеличилось на 6%», – рассказал Олег Маринин.

В этом году на пожарах погибли 66 человек – это на 6,5% больше, чем в прошлом году.

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