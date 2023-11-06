На 57-м году скончался ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов

Прокуратура Татарстана с прискорбием сообщила, что 6 ноября 2023 года на 57-м году жизни скончался ветеран надзорного ведомства Равиль Усманов.

Равиль Усманов начал служить в мае 1997 года следователем, а затем – старшим следователем прокуратуры Приволжского района Казани.

В июле 2000 года его назначили заместителем Азнакаевского городского прокурора РТ. В 2011 году он вышел по выслуге лет в отставку.

Фото: © Прокуратура РТ

«Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прощание с ветераном состоится во вторник, 7 ноября, в 10:00, в здании городского морга по адресу: г. Азнакаево, ул. Хасаншина, 21а, похороны – на Азнакаевском городском кладбище.