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На 57-м году скончался ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов
Прокуратура Татарстана с прискорбием сообщила, что 6 ноября 2023 года на 57-м году жизни скончался ветеран надзорного ведомства Равиль Усманов.
Равиль Усманов начал служить в мае 1997 года следователем, а затем – старшим следователем прокуратуры Приволжского района Казани.
В июле 2000 года его назначили заместителем Азнакаевского городского прокурора РТ. В 2011 году он вышел по выслуге лет в отставку.
«Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Прощание с ветераном состоится во вторник, 7 ноября, в 10:00, в здании городского морга по адресу: г. Азнакаево, ул. Хасаншина, 21а, похороны – на Азнакаевском городском кладбище.
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