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На 56-м году жизни скончалась сенатор Елена Авдеева
Член Совета Федерации Елена Авдеева, представлявшая в верхней палате Федерального Собрания Вологодскую область, умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщил руководитель региона Олег Кувшинников в своем Telegram-канале.
«Активная, деятельная. Стальная леди города металлургов (Череповца, мэром которого она была — прим. Т-и). Выражаю соболезнования родным и близким. Для всех нас это большая потеря», — написал губернатор, отметив, что совместно с Авдеевой удалось реализовать десятки проектов.
Гражданская панихида по сенатору пройдет 31 августа в городском ритуальном центре Череповца в 10 часов утра, а отпевание состоится 1 сентября в Мяксе, в Ново-Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, уточнил Кувшинников.
Елена Осиповна Авдеева родилась 19 июля 1968 года в Череповце. С 2006 по 2017 год работала в администрации города, с 2017 по 2019 год была мэром Череповца. С 2019 года представляла в Совете Федерации исполнительную власть Вологодской области.
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