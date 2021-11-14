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Общество
14 ноября 2021  21:00

На 50-м году жизни скончалась известный судмедэксперт РТ

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На 50-м году жизни скоропостижно скончалась Инесса Исхакова, врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, заведующая отделом экспертизы трупов по межрайонным и районным судебно-медицинским отделениям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Закончив в 1996 году Казанский государственный медицинский институт им. С.В.Курашова, она всю жизнь посвятила делу экспертизы.

Прощание с Инессой Исхаковой состоится в понедельник,15 ноября, по адресу: ул. Сибирский тракт, 31а.

Начало гражданской панихиды в 10.00

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