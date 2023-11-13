Певица, финалистка музыкального шоу «Голос» Эльмира Калимуллина выступит на празднике в честь 50-летия Московского района Казани. Кроме нее, со сцены жителей поздравят и другие выходцы района, в том числе Роман Плеханов и Дмитрий Железнов. Об этом стало известно на деловом понедельнике.

«Всех гостей ждет яркая культурная программа, где выступят выходцы из Московского района. Также будет развернута фотовыставка, позволяющая окунуться в атмосферу прошлого и оценить, как изменился район за полвека», – рассказал глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Празднование юбилея пройдет 15 ноября в культурном центре «Московский».