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На 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Галина Давыдова
Умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова, ей было 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского института театрального искусства (ГИТИС).
«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова», — рассказали в пресс-службе вуза, не уточняя причину смерти актрисы.
Галина Евгеньевна Давыдова родилась 12 октября 1975 года в городе Советске Тульской области. Окончила вокальный факультет Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского, ГИТИС (курс Натальи Сац) и аспирантуру ГИТИСа.
В 2000 году дебютировала в кино, снявшись в комедии Алексея Рудакова «Особенности банной политики, или Баня-2». Также она играла в телесериалах «Солдаты» (шестой сезон, 2006 год) и «Час Волкова» (первый, третий и пятый сезоны, 2007, 2009 и 2011 годы).
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