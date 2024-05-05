На 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Галина Давыдова

Фото: пресс-служба ГИТИСа

Умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова, ей было 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова», — рассказали в пресс-службе вуза, не уточняя причину смерти актрисы.

Галина Евгеньевна Давыдова родилась 12 октября 1975 года в городе Советске Тульской области. Окончила вокальный факультет Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского, ГИТИС (курс Натальи Сац) и аспирантуру ГИТИСа.

В 2000 году дебютировала в кино, снявшись в комедии Алексея Рудакова «Особенности банной политики, или Баня-2». Также она играла в телесериалах «Солдаты» (шестой сезон, 2006 год) и «Час Волкова» (первый, третий и пятый сезоны, 2007, 2009 и 2011 годы).