На 4,8 млрд рублей произвели сельскохозяйственной продукции в Пестречинском районе

В 2021 году валовая продукция сельского хозяйства в Пестречинском районе во всех категориях хозяйств составила 4 млрд 803 млн рублей (116% к 2020 г.). Итоги на XX заседании Совета Пестречинского района подвел глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

«Основой нашей экономики остается сельскохозяйственная отрасль.Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 103 тыс. га, из них 79 тыс. га — пашня. Минувший год по причине неблагоприятных погодных условий нанес значительный ущерб сельскохозяйственному сектору в виде недобора урожая. Собрано всего 59 143 тонны зерна, при урожайности 16,7 центнера (в РТ — 14,9) с одного гектара (в 2020 году было собрано 91 тыс. 200 тонн зерна, при урожайности 29,8 центнера с одного гектара). Основная доля производства зерна — 33,8% приходится на ООО „Ак Барс Пестрецы“, 21% — на ООО „Шали-Агро“», — уточнил спикер.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2022 года в сельскохозяйственных предприятиях составляет 9 789 голов (+ 301), в том числе коров — 3851 (+58). Валовой надой составил 24 792 тонны молока (109% к 2020 году). На одну корову было надоено в среднем 6 654 кг молока (+514 кг).

Производство мяса осталось на уровне 2020 года — 34,3 тысячи тонн, в том числе произведено мяса птицы 32,7 тыс. тонн.