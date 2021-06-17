На 44 водоемах Казани проведена противомалярийная обработка

В Казани обработали от комаров 44 водоема, общая площадь которых составляет более 117 га. Такие работы на водных объектах города проводятся ежегодно, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Противомалярийная обработка стартовала в Казани в конце мая. За это время были обработаны правый и левый берег Казанки, озеро Кабан, пруды в поселке Залесный, водоемы в лесопарке «Лебяжье» и в жилых массивах Ново-Савиновского района.

Кроме того, запланированы работы на 11 озерах, причем три из них будут продезинфицированы прямо с лодок — это Верхний и Средний Кабан, залив реки Волги в Победилове.

Всего в этом году предполагается обработать 160 стоячих и слабопроточных водоемов, удобных для развития личинок комара. Их общая площадь составляет 457,41 га.