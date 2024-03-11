На 40 избирательных участках казанцы смогут сделать ЭКГ и измерить давление

Во время выборов Президента РФ – 15, 16 и 17 марта – на избирательных участках будут дежурить медицинские работники. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

«Большое количество медработников будет задействовано во время трех дней голосования для охраны здоровья наших жителей. На более чем 40 крупных объектах, где располагаются избирательные участки, будут работать медицинские бригады с возможностью замерить артериальное давление и сделать ЭКГ, за что спасибо Министерству здравоохранения республики», – рассказал Алеев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).