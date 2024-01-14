На 39-м году жизни скончался каскадер Александр Захаренков

Актер кино, каскадер Александр Захаренков скончался 12 января на 39-м году жизни. Информация об этом указана на портале «Кино-театр.ру».

Кроме даты на сайте не приводится никакой информации о причинах смерти. В каталоге отмечается, что Захаренков принял участие в 23 проектах, в том числе снялся в эпизодической роли в фильме «Чемпионы».

Среди других работ – «Господа офицеры: Спасти императора», «Боец. Рождение легенды», «Фантом», а также российско-китайская копродукция «Тайна печати дракона» и российско-сербская военная драма «Балканский рубеж».