На 350 лет: в Минэнерго оценили запасы угля в России

При современном уровне добычи угля в России его хватит на 350 лет. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ Сергей Мочальников.

Он отметил, что запасы угля в стране составляют свыше 400 млрд тонн.

«Этого нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи — приблизительно на 350 лет », — сказал Мочальников.

В этом году добыча этого сырья в России растет, после пандемийного 2020 года рост составил около 9%, однако по итогам года будет немного ниже. По словам Мочальникова, если сохранятся сегодняшние тенденции, рост добычи в 2021-м к 2020 году ожидается около 6%, в 2022-м к 2021 году — более 1,5%.