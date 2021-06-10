На 3 млн рублей оштрафовали татарстанцев, не сделавших ПЦР-тест после заграничных поездок

За год жителей Татарстана, которые вернулись из зарубежных стран и проигнорировали требование загрузить результаты тестов на коронавирус на сайт Госуслуг, оштрафовали на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

«С 1 августа 2020 года из-за рубежа на территорию республики вернулись 130 572 жителя Татарстана. По результатам контроля, за неисполнение установленных требований Управлением и Министерством внутренних дел составлено 572 протокола об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Судами рассмотрено 395 дел – граждане привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 2,9 млн рублей», –отметили в ведомстве.

Жители, которые возвращаются на территорию России любым видом транспорта, обязаны сдать ПЦР-тесты на Covid-19 на третьи и пятые сутки и загрузить результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг. До получения отрицательных результатов исследований необходимо соблюдать режим самоизоляции.

В пресс-службе ведомства напомнили, что за несоблюдение этого порядка последует штраф от 15 до 40 тыс. рублей.

Если в течение 14 дней со дня прибытия в РФ появятся симптомы болезни, стоит незамедлительно обратиться к медикам, не посещая медучреждение.

«Иностранные граждане, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, должны по-прежнему выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарныхдней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», – добавили в ведомстве.