С ростом бюджета на льготы: на «Казаньоргсинтезе» подписали новый коллективный договор

Сотрудники «Казаньоргсинтеза» заключили новый коллективный договор с работодателем. Подписанный председателем профсоюзной организации и генеральным директором предприятия документ начнет действовать 1 января 2023 года. В этот же день сотрудники предприятия перейдут на единый социальный пакет СИБУРа.

Договор является трехлетним. Он существенно улучшает условия для работников, а также на 26% увеличивает бюджет, направляемый на социальные льготы, при этом не учитываются расхода работодателя на программу добровольного медицинского страхования.

Договор предусматривает сохранение набора всех действующих льгот и условий для сотрудников. По большинству из них увеличивается сумма выплат и компенсаций, а также добавляются новые. В частности, увеличиваются выплаты при рождении ребенка, на треть повышаются выплаты ко Дню знаний для многодетных семей, поднимаются выплаты в случае происшествий и другие.

Сохраняется льгота в виде бесплатных медосмотров. При этом, все штатные сотрудники предприятия впервые будут обеспечены пакетом ДМС. Вводится единовременная выплата в период отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Сотрудники получают новую льготу в виде доплаты до базового вознаграждения в период временной нетрудоспособности – до 10 дней в год

Подготовка проекта коллективного договора началась еще летом текущего года. В новой редакции документ был составлен после вступления большей части сотрудников в новую заводскую организацию «СИБУР Профсоюза» «Нефтегазстройпрофсоюза России» (более 70% сотрудников), а также по итогам анализа коллективных договоров «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», предприятий СИБУРа и включения в него лучших практик.

Документ подписали генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин и председатель первичной профсоюзной организации «Казаньоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России Фанур Альмиев.

«Самое важное и ценное сегодня для трудового коллектива, для каждого работника в отдельности – это чувство уверенности и защищенности, которое может возникнуть только при высоком уровне социального партнёрства, при качественном взаимодействии администрации и профсоюзной организации. Для самой компании сильный профсоюз – верный помощник в решении как производственных, так и социальных задач. И базисом для результативного и взаимовыгодного сотрудничества является коллективный договор, подписанный сегодня», – сказал председатель «СИБУР Профсоюза» Вячеслав Харитонов:.

«Важно отметить, что были выполнены все пункты предыдущего коллективного договора. Отношения между сотрудниками и работодателем построены на доверии. И я уверен, что новый договор, дополненный лучшими практиками СИБУРа, позволит это доверие поддерживать. Улучшение условий труда и социальной защищенности наших сотрудников должно стать стимулом для достижения амбициозных целей, которые мы все перед собой ставим», – подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.