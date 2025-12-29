На 22 участках федеральных трасс в РТ установлены снегозадерживающие заборы

На федеральных автодорогах в Татарстане выявлены снегозаносимые участки. На 22 таких участках установлено около 7 километров снегозадерживающих заборов. Об этом сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«На 56 километрах мы еще будем формировать так называемые снегозадерживающие траншеи», – рассказал он.

По словам Гатауллина, для облуживания федеральных автодорог в Татарстане противогололедный материал заготовлен заблаговременно в объеме 165 тыс. тонн. На сегодня уже израсходовано 52 тыс. тонн, или около 32% от его общего объема, уточнил он.

«На федеральных дорогах в основном используются два вида противогололедного материала: песко-соляная смесь и чистая соль. Всего на федеральных трассах в республике задействовано порядка 336 единиц дорожно-эксплуатационной техники. Количество техники, которая выходит на очистку трасс, зависит от погодных и дорожных условий», – отметил замначальника управления.

Он подчеркнул, что оперативный контроль за состоянием федеральных автодорог ведется в том числе с помощью дорожных метеостанций и видеокомплексов, установленных на трассах.

«Проводится патрульный объезд участков дорог. При необходимости проводится предварительная обработка покрытия противогололедными материалами еще до начала снегопада», – заметил Гатауллин.

Он попросил водителей при неблагоприятных погодных условиях быть особо внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.

В новогодние праздники дорожники будут работать в круглосуточном режиме. Кроме того, организовано круглосуточное дежурно диспетчерской службы. При возникновении сложных ситуаций на федеральных дорогах водители могут позвонить по телефону: 8(843) 273-54-08.