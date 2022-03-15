На 2022 год в Альметьевском районе запланирован капремонт 39 многоквартирных домов

На 2022 год в Альметьевском районе запланирован капитальный ремонт общего имущества в 39 многоквартирных домах, в том числе замена двух лифтов в двух жилых домах. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

В программу капитального ремонта включены все многоквартирные дома, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Очередность проведения капитального ремонта определяется исходя из технических, организационных, финансовых критериев. Таким образом, управляющими компаниями были учтены сроки ввода дома в эксплуатацию, дата последнего капремонта, состояние конструктивных и инженерных систем дома с учетом их износа и нормативного срока службы.

«Если ваш дом не попал в план капитального ремонта, это не значит, что ремонт в нем проводиться не будет. Ремонт проводиться будет, но провести капитальный ремонт сразу во всех домах одновременно практически сразу невозможно — нет ни ресурсов в фонде, ни физической возможности, поэтому план расписывается на долгую перспективу. Однако это не говорит о том, что если у вас сегодня начинает течь крыша или не работают инженерные сети в доме, что оно должно оставаться в таком же состоянии. Управляющие компании обязаны поддерживать жилой фонд в надлежащем качестве и состоянии. Если не удается уладить вопрос с УК, то, пожалуйста, обращайтесь в наш Департамент развития», — объяснил градоначальник.