На 19 лет строгого режима осудили жителя Осиново за изнасилование 11-летней девочки

Мужчину обвиняли в совершении действий сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, и изнасиловании в состоянии алкогольного опьянения девочки, не достигшей 14-летнего возраста.

По версии следствия, Ильдар Халилов, будучи пьяным, зашел на территорию гимназии в поселке Осиново под Казанью. Там две 11-летниие девочки играли на спортивной площадке. Он подошел к ним, начал угрожать, силой взял за руки и вывел за территорию гимназии к гаражам.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Он перепрыгнул через забор и заставил их сделать тоже самое, девочки получили легкие травмы.

Одну девочку он начал трогать, она испугалась, села на корточки и закрыла глаза. В этот момент он начал домогаться второй девочки и изнасиловал ее.

Дети смогли убежать домой и рассказали все родителям. Мужчину выследили по записям с видеорегистраторов и задержали в тот же день.

Свою вину он так и не признал.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Подробнее о преступлении Халилова рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ.

«Преступление совершено во время каникул у школьников, 11 августа прошлого года в послеобеденное время в селе Осиново Зеленодольского района РТ. Потерпевшие девочки пошли за Халиловым к гаражам не по своей воле, он увел их туда насильно. Халилов категорически отрицал свою вину и винил во всем сотрудников правоохранительных органов. Медицинское заключение показало, что он полностью вменяемый и осознавал последствия своих действий», – сказала она.

Суд приговорил Ильдара Халилова к 19 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.