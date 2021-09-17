На 189 избирательных пунктах Казани 19 сентября можно будет привиться от гриппа

В единый день голосования – 19 сентября на 189 избирательных участках Казани можно будет привиться от гриппа. Об этом на пресс-конференции в едином информационном центре рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«19 сентября в Казани будет открыто 189 пунктов вакцинации против гриппа», – отметил спикер.

Работать медики будут с 8.00 до 20.00, прививать будут вакциной «Ультрикс Квадри».

В Авиастроительном районе будет работать 22 пункта, в Ново-Савиновском – 27. В Кировском и Московском районах откроются 36 мест вакцинации против гриппа. В Советском районе Казани заработает 40 пунктов, в Вахитовском – 26. На 38 УИКах Приволжского района будут медики.

Владимир Жаворонков отметил, что точные адреса пунктов вакцинации появится на сайте Минздрава республики.

«Обеспечить пунктами вакцинации тотально все избирательные участки невозможно из-за персонала, в ряде помещений избирательных участков не хватает банальных вещей, чтобы обеспечить безопасность с точки зрения площади кабинетов и так далее», – добавил Жаворонков.

Против коронавируса на участках прививать не будут из-за особых условий хранения вакцин.