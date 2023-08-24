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Новости Татарстана и Казани
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На 18 участках улиц Казани откроются пешеходные переходы с проекторами
На 18 участках улиц в Казани пешеходные переходы оснастят проекторами неподвижных изображений. Для этого будет закуплено 40 единиц техники, говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.
На подготовительные работы и установку оборудования выделено 7,9 млн рублей. В закупке указаны требования к проекторам, а также участки улиц, на которых их разместят:
- ул.Большая Красная, дом №15/9;
- ул.Фучика, дом №49;
- у ЖК «Норвежский» (ул.Короленко);
- на пересечении ул.Баумана и Чернышевского;
- на пересечении ул.Лобачевского – Дзержинского;
- ул. Дзержинского, дом №9б;
- ул.Марджани, дом №16;
- ул.Бутлерова, дом №16;
- ул.Бутлерова, дом №45;
- ул.Хади Такташа, дом №117;
- ул.Дубравная, дом №43;
- ул.Шоссеяная, дом №20;
- ул.Маяковского, дом №31/14;
- на пересечении ул.Московской и Рустема Яхина;
ул.Ильича, дом №1;
- ул.Деловая – 25 лет Октября;
- ул.Чехова – Лесгафта;
- ул.Амирхана Еники, дом №6/1.
Подрядчик должен завершить работы в течение 20 дней после заключения контракта.
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