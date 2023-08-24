На 18 участках улиц Казани откроются пешеходные переходы с проекторами

Фото: © «Татар-информ»

На 18 участках улиц в Казани пешеходные переходы оснастят проекторами неподвижных изображений. Для этого будет закуплено 40 единиц техники, говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

На подготовительные работы и установку оборудования выделено 7,9 млн рублей. В закупке указаны требования к проекторам, а также участки улиц, на которых их разместят:

- ул.Большая Красная, дом №15/9;

- ул.Фучика, дом №49;

- у ЖК «Норвежский» (ул.Короленко);

- на пересечении ул.Баумана и Чернышевского;

- на пересечении ул.Лобачевского – Дзержинского;

- ул. Дзержинского, дом №9б;

- ул.Марджани, дом №16;

- ул.Бутлерова, дом №16;

- ул.Бутлерова, дом №45;

- ул.Хади Такташа, дом №117;

- ул.Дубравная, дом №43;

- ул.Шоссеяная, дом №20;

- ул.Маяковского, дом №31/14;

- на пересечении ул.Московской и Рустема Яхина;

ул.Ильича, дом №1;

- ул.Деловая – 25 лет Октября;

- ул.Чехова – Лесгафта;

- ул.Амирхана Еники, дом №6/1.

Подрядчик должен завершить работы в течение 20 дней после заключения контракта.