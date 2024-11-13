На 18 спортивных объектах Татарстана завершают капремонт

Завершается капремонт на 18 спортивных объектах, а также близится к завершению подготовка проектно-изыскательских работ для одного объекта на территории Татарстана. Все работы додедают до конца текущего года. Общая сумма затрат на данные виды работ составила 668,5 млн рублей, сообщает Минспорта РТ.

Отметим, что проведение ремонта объектов и поддержание их состояния соответствует целям федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» по линии создания условий для занятий спортом, а также увеличение числа граждан, регулярно занимающихся спортом.

Работы проводятся в рамках республиканской программы капремонта и укрепления материальной базы спортобъектов, реализуемой с 2020-го по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Перечень объектов, подлежащих ремонту, утверждается распоряжением Кабмина республики.

В этом году в программу попали спортивная школа по хоккею и фигурному катанию на коньках в Мамадыше, Спорткомплекс Высокогорского района, Спортивная школа по хоккею «Ледок» Нурлатского района, спорткомплекс «Терси» в Агрызком районе и другие.

На сегодняшний день, включая объекты, отремонтированные в 2024 году, общее количество обновленных спортивных сооружений в рамках этой программы достигло 98. Эти меры направлены на улучшение условий для занятий спортом и физкультурой жителей Татарстана, а также на повышение доступности спортивной инфраструктуры.