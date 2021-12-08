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Ру Тат
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Происшествия
8 декабря 2021  18:12
Полина Шевчук

На 16 лет за решетку отправили казанца, который устроил нарколабораторию у себя в доме

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Следствием было установлено, что 40-летний житель Казани организовал нарколабораторию в доме в селе Новый Кырлай Арского района.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, злоумышленник вместе с компаньоном собирались сбывать синтетику, делая закладки в Казани и Лаишевском районе республики.

Во время обысков у казанца в гараже и доме нашли и изъяли свыше 2,5 кг наркотиков. Мужчину признали виновным по статьям «Незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима.


 

#наркотики #сбыт наркотиков #Прокуратура РТ
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