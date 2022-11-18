На 15 площадках Казани откроются сельскохозяйственные ярмарки

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани 19 ноября. Торговля будет вестись на 15 площадках с шести утра до полудня. Свою продукцию представят фермеры 22 районов и представители 18 агропромышленных организаций республики, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Авиастроительном районе Казани торговля будет вестись на площадках по ул.Дементьева, 7, ул.Беломорская, 69 и ул.Ленинградская, 27. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2.

Жители Кировского района смогут приобрести продукцию по ул.Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12 и ул. Батыршина, 20. В Ново-Савиновском районе торговля будет организована на проспекте Ямашева, 71а и по ул.Лаврентьева, 10, в Московском районе – по ул.Шамиля Усманова, 1.

В Приволжском районе ярмарки откроются по ул.Зорге, 66 и ул.Фучика, 72. В Советском районе торговля развернется по ул.Аграрная, 2 и ул.Липатова, 7.

Для микрорайона «Салават Купере» ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Казани 10 сентября, напоминает пресс-служба мэрии города. Торговля ведется еженедельно по субботам. За предыдущие 10 ярмарочных дней на площадки завезли продукцию на 488 млн рублей.