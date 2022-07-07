На 15 лет за решетку отправили казанца, который развращал шестилетнюю дочку возлюбленной

В Татарстане вынесли приговор 38-летнему жителю Казани. Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, а также в хранении наркотиков, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено следствием, с февраля по июнь прошлого года мужчина, оставаясь наедине с 6-летней дочкой своей сожительницы, совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Бабушка девочки заметив, что ребенок изменилась, узнала, что происходит и обратилась в полицию.

Стражи порядка во время обыска в доме подозреваемого нашли у него 27 г различных наркотиков.

Суд признал казанца виновным и отправил его в колонию строгого режима на 15 лет.

