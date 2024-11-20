На 120-летии Казанского музколледжа состоится премьера татарского романса

Казанский музыкальный колледж имени И. В. Аухадеева отмечает своё 120-летие 2 декабря концертной программой. На сцене Государственного большого концертного зала имени С. Сайдашева выступят Сводный хор колледжа и Молодежный симфонический оркестр «Новая музыка».

На празднике, призванном продемонстрировать достижения студентов и выпускников старейшего учебного заведения, прозвучат выдающиеся произведения зарубежных, русских и татарских композиторов. В программе: «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина, «Месса мира» К. Дженкинса, Фантазия П. Сарасате на темы из оперы «Кармен» Дж. Бизе.

Ожидается выступление солистки Большого театра Венеры Гимадиевой (сопрано), заслуженного артиста РТ, ведущего солиста театра Геликон-опера Алексея Тихомирова (бас), который исполнит романс «Әни ишетми калган җыр». Произведение композитора Шамиля Шарифуллина на стихи поэта Равиля Файзуллина прозвучит впервые. Об этом «Татар-информу» сообщила дочь композитора Гузель Абульханова.

«Равиль Файзуллин написал текст, когда умерла его мама, год спустя он его принес папе. Это в 90-е годы. Папа в тот период только потерял свою маму. В 2003 году родился этот романс», — рассказала собеседница агентства.

По словам Гузель Абульхановой, сначала романс был написан для баса и фортепиано (клавирный вариант), а затем появилась оркестровка. Музыкальное сочинение пролежало 20 лет, и дочь композитора решила его возродить.

«Таким образом состоится, в общем-то, мировая премьера романса в сопровождении оркестра», — сказала спикер.

В числе приглашенных музыкантов — джазовый пианист и композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Андрей Руденко, Заслуженная артистка РТ, главный органист Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина, а также талантливый кларнетист, студент Казанского музыкального колледжа Матвей Чирков.