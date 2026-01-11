news_header_top
Общество 11 января 2026 21:09

На 113-м году жизни умерла одна из старейших жительниц России

Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова умерла в Казахстане на 113-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Самарской региональной общественной организации – Национально-культурной автономии казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»).

По словам руководителя духовно-культурного просветительского направления организации Ербулата Сагандыкова, последние дни она провела у родственников в Казахстане.

Нафиза Исламбековна родилась 1 июля 1914 года в казахской семье. Большую часть жизни она прожила в Оренбургской области, а несколько лет назад переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки.

