На 11 участках автодорог в Татарстане по нацпроекту построят тротуары

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане проведут дорожные работы, направленные на повышение безопасности движения. В 11 районах построят тротуары на 11 участках автодорог общей протяженностью более 11,5 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Запланировано также обустройство искусственного освещения на региональных автодорогах, проходящих через населенные пункты. Работы проведут на 62 участках общей протяженностью 91,2 км в 27 районах», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие выполнят устройство искусственных неровностей на примыканиях второстепенных дорог, улицах населенных пунктов, на автодорогах вблизи социальных и образовательных организаций.

Сейчас также формируется перечень участков дорог, где будет установлено металлическое барьерное ограждение.

Определяются участки, на которых нанесут осевую линию дорожной разметки с шумовым эффектом. В прошлом году дорожная разметка с шумовым эффектом была выполнена на 31 участке региональных дорог общей протяженностью более 21,3 км.