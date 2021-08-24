На 11 месяцев в центре Казани перекроют несколько улиц

25 августа в Казани вводится временное ограничение движения по ряду улиц в центре города: Мусы Джалиля, Профсоюзной, Кави Наджми и Рахматуллина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Движение будет восстановлено 20 июля 2022 года. Как пояснили в исполкоме, временные неудобства связаны с реставрацией объектов культурного наследия, находящихся на данных улицах.

Так, завтра проезд частично ограничат по Профсоюзной на отрезке от улицы Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми; по улице Кави Наджми на участке от улицы Профсоюзной до улицы Рахматуллина; по улице Рахматуллина на участке от улицы Кави Наджми до дома №2/18. Кроме того, ограничение затронет еще один участок улицы Мусы Джалиля — от Профсоюзной до дома №2/18.