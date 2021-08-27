На 11-м турнире по гольфу на Кубок Президента Татарстана ожидается 120 участников

28 и 29 августа в гольф-клубе «Свияжские холмы» в 11-й раз пройдет ежегодный благотворительный турнир на Кубок Президента Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В этом году на турнире ожидается около 120 участников. В первый день соревнований пройдет индивидуальный этап, во второй — командный этап (по 4 человека) в формате скрэмбл с учетом командного гандикапа, церемония открытия, гала-ужин и награждение победителей.

В конце каждого соревновательного дня проводится розыгрыш трех призовых мест и вручение памятных призов.

Турнир проводится при поддержке «Дома Роналда Макдоналда» в Казани и является благотворительным. В прошлом году благодаря спонсорам и участникам удалось собрать 2,8 млн рублей. Средства были направлены на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани — бесплатной семейной гостиницы для родителей, дети которых проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице в Казани.