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Общество 13 марта 2024 10:55

На 103-м году жизни умер старший сын Шарля де Голля

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На 103-м году жизни скончался адмирал Филипп де Голль – он старший сын первого Президента Пятой Французской республики, экс-премьера и экс-министра обороны Франции генерала Шарля де Голля. Об этом пишет Agence France-Presse.

В новости отмечается, что Филипп ушел из жизни «в ночь со вторника на среду». Последние два года он жил в Национальном институте инвалидов.

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