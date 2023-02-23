На 102-м году жизни умерла единственная женщина-ветеран из Пестрецов Нина Куприянова

В селе Пестрецы на 102-м году скончалась единственная женщина-ветеран в районе Нина Куприянова. Ее уход стал тяжелой утратой для Пестречинского района и Татарстана. Соболезнования родным и близким выразил руководитель муниципального образования Ильхам Кашапов.

Нина Куприянова родилась в деревне Красное Поле Тетюшского района ТАССР. После начальной школы перешла на учебу в Буинскую среднюю школу имени Луначарского.

После ее окончания трудилась учителем в деревне Жуково Больше-Тарханского района ТАССР. В сентябре 1939 года поступила в учительский институт на физико-математический факультет.

В 1941 году пришла Великая Отечественная война, юная девушка бросила учебу и ушла на фронт добровольцем. Была распределена в первый зенитно-прожекторный полк связисткой.

В августе 1945 года Нина Куприянова демобилизовалась и пошла учиться в Казанскую юридическую школу. В 1969 году переехала в Пестречинский район, где и жила до своих последних дней.

В том же году Нина Никифоровна устроилась работать адвокатом и пробыла на этой должности шесть лет. В 1981 году вышла на пенсию.

Ее родные и близкие всегда говорили, что Нина Никифоровна — удивительный человек, который отдает всю себя без остатка людям. Своей заботой ее окружали четверо детей, восемь внуков, девять правнуков и даже две праправнучки, разница с ними в возрасте была в целый век.