На 101-м году жизни умер ветеран войны, почетный сотрудник КГБ СССР Мухаммат Мухаметшин

В Альметьевске на 101-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец, почетный сотрудник КГБ СССР, полковник в отставке Мухаммат Мухаметшин.

«Совет и исполнительный комитет Альметьевского района с прискорбием сообщают, что ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный сотрудник КГБ СССР Мухаммат Миннигулович Мухаметшин», — говорится в сообщении.

Гражданская панихида начнется сегодня, 11 февраля, в 9.00 во Дворце культуры «Нефтьче» (Альметьевск, ул. Ленина, д. 98, фойе 3-го этажа).

В прошлом году, 15 мая, глава района Тимур Нагуманов поздравлял участника войны со столетним юбилеем.

Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ

Мухаммат Мухаметшин родился в деревне Карамалы (ныне Азнакаевский район Татарстана). В 1940 году Мухаммата призвали в армию. Он служил в рядах Вооруженных сил до 1947 года.

Мухаметшин участвовал в военных действиях в составе 1302-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 36-й армии Забайкальского фронта. Принимал участие в советско-японской войне, участвовал в ликвидации Хайларского укрепрайона Квантунской армии Японии. После демобилизации служил 34 года в органах безопасности. На пенсию вышел в звании полковника.

За боевые заслуги Мухаммат Мухаметшин был награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией», знаками «За безупречную службу» и «Почетный сотрудник госбезопасности», медалью «За трудовую доблесть».