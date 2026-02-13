На 101-м году жизни умер российский историк и писатель Рой Медведев, сообщила ТАСС его невестка. Вероятной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Рой Медведев родился в 1925 году в Тифлисе, окончил философский факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), защитил кандидатскую диссертацию по педагогике. Работал учителем, директором школы, затем в издательстве «Учпедгиз» и в Академии педагогических наук СССР.

С начала 1960‑х годов стал одним из заметных представителей социалистического крыла диссидентского движения, издавал самиздатский «Политический дневник». Автор многочисленных трудов по истории СССР.