На 101-м году жизни умер экс-президент США Джимми Картер

Джимми Картер в 1977 году, официальный портрет

Фото: Department of Defense / Department of the Navy / Naval Photographic Center

На 101-м году жизни скончался 39-й Президент Соединенных Штатов Джимми Картер. Экс-президент скончался в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия). Об этом рассказал его сын Джеймс Эрл Картер III, известный как Чип Картер, пишет газета The Washington Post. Сын бывшего политика не назвал причину его смерти. Но в последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи — меланомы, метастазы которой распространились на печень и мозг. В феврале 2023-го Центр Картера сообщил, что экс-президент откажется от дальнейшего лечения и проведет оставшееся время дома с семьей под присмотром представителей хосписа. Джимми Картер был рекордсменом по долголетию среди американских президентов. Кроме того, его брак с Розалин Картер был самым продолжительным среди президентских браков в истории США — они были вместе 77 лет. Розалин скончалась 19 ноября 2023 года в возрасте 96 лет. Джеймс Эрл Картер младший (Джимми Картер) родился в Плейнсе (Джорджия) 1 октября 1924 года в семье предпринимателя и медсестры. В 1946 году окончил Военно-морскую академию США, служил в подводном флоте, но уволился в 1953-м, после смерти отца, чтобы заниматься семейным бизнесом по выращиванию и продаже арахиса. В 1950-е годы Картер занялся политикой, вступив в ряды Демократической партии. В 1962 году его избрали в Сенат штата Джорджия, а в 1971-м он стал губернатором. В 1976-м победил на президентских выборах, взяв верх над действующим Президентом — республиканцем Джеральдом Фордом. Под его руководством были созданы Министерство образования США и Министерство энергетики США. Президентство Картера оказалось омрачено энергетическим кризисом, захватом американских заложников в Иране и вводом советских войск в Афганистан. В ответ на действия СССР он инициировал бойкот Олимпийских игр 1980 года в Москве, свернул политику разрядки и выдвинул доктрину своего имени, предполагавшую готовность США военной силой ответить на гипотетическую попытку Советского Союза установить контроль над странами Персидского залива. В 1980 году Джимми Картер проиграл выборы представителю Республиканской партии Рональду Рейгану. После этого ушел из политики и вместе с женой создал благотворительный Центр Картера. В 2002-м был удостоен Нобелевской премии мира за «постоянные усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование социально-экономического развития».