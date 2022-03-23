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Культура
23 марта 2022  12:10

На 100-м году жизни скончался актер Юрий Померанцев

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Советский актер Юрий Померанцев скончался на 100-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-служба Национального русского театра драмы им. Лермонтова в Алма-Ате, где артист трудился с 1954 года. 

«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века. Оставалось совсем чуть-чуть...» – сказали в пресс-службе театра. 

По словам пресс-службы, на полуслове оборвался один из самых объемных томов истории учреждения. 

Померанцев стал известен широкому кругу зрителей по таким фильмам, как «Наш милый доктор», «Освобождение», «Орлята Чапая» и «Земля отцов».Также он исполнил множество ролей в театре. 

 

#актеры #театр #кино
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