На 100-м году жизни скончался актер Юрий Померанцев

Советский актер Юрий Померанцев скончался на 100-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-служба Национального русского театра драмы им. Лермонтова в Алма-Ате, где артист трудился с 1954 года.

«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века. Оставалось совсем чуть-чуть...» – сказали в пресс-службе театра.

По словам пресс-службы, на полуслове оборвался один из самых объемных томов истории учреждения.

Померанцев стал известен широкому кругу зрителей по таким фильмам, как «Наш милый доктор», «Освобождение», «Орлята Чапая» и «Земля отцов».Также он исполнил множество ролей в театре.