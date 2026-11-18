В Татарстане выявили некачественное дизельное топливо на 10 заправках. При этом специалисты проверили 154 заправки и взяли более 300 проб топлива, сообщил начальник отдела управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ Шамиль Гумеров.

«Основной показатель несоответствия стандарту – это температура вспышки», – отметил Гумеров.

Он пояснил, что чаще всего такие нарушения возникают из-за небрежности при транспортировке различных видов топлива. В пример он привел бензовоз, в котором после перевозки бензина могло остаться немного этого топлива. И если в следующий раз в эту цистерну залить дизель, то даже малая часть бензина повлияет на температуру вспышки.

Гумеров также подчеркнул, что в основном такие огрехи наблюдаются у небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которые на сеть из 5-6 АЗС имеют по одному-два бензовоза.

В Татарстане с 26 октября проходит ежегодный месячник по проверке качества моторного топлива на автозаправочных станциях. На сегодняшний день специалисты отобрали 312 проб топлива на 154 заправках Татарстана.

Процедура состоит в том, что специалисты приезжают на АЗС, набирают топливо для анализа и отправляют его в аккредитованные стационарные лаборатории. Здесь над ними проводят ряд химических опытов, определяющих качество топлива.