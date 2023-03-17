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Новости Татарстана и Казани
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На 10 лет за решетку отправится казанец, который убил соседа за недожаренный шашлык
В Казани вынесен приговор 34-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в убийстве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В Суде установлено, что в середине ноября прошлого года казанец выпивал у соседа в гостях. В какой-то момент гость упрекнул хозяина дома в том, что тот не дожарил шашлык. После он этого несколько раз ударил приятеля, взял шлифовальную машинку и отрезал ему ногу. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Свою вину подсудимый признал частично. Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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