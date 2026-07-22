На 10 человек больше погибли в ДТП в Казани в сравнении с прошлым годом

556 ДТП зафиксировано в Казани за первые 6 месяцев 2026 года. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин. В авариях погибли 17 человек, еще 583 пострадали.

Количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40, число погибших – на 10 человек, пострадавших – на 50.

Основную долю ДТП в Казани по-прежнему составляют столкновения транспортных средств – около 42% от общего числа ДТП. Еще 32% приходятся на наезды на пешеходов. Наиболее заметный рост произошел из-за несоблюдения очередности проезда – количество таких происшествий выросло с 30 до 44. Кроме того, почти в 10 раз увеличилось количество аварий, связанных с несоответствием скорости конкретным условиям движения – с 2 до 19 случаев. Возросло также количество ДТП из-за нарушений правил перестроения (с 27 до 30) и требований дорожных знаков (с 13 до 20).

Единственным показателем, продемонстрировавшим положительную динамику, стали аварии, связанные с выездом на встречную полосу. Количество таких ДТП сократилось с 18 до 12, а число погибших снизилось с одного до нуля.