На 1 июля 2025 года налоговая задолженность в Татарстане достигла 11,7 млрд рублей

Как сообщает Министерство финансов РТ, по состоянию на 1 июля текущего года сумма задолженности по налогам в Республике Татарстан составила 11,7 млрд рублей. Это на 0,5 млрд рублей (или 5%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда долг составлял 11,2 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова на совещании по вопросам снижения налоговой задолженности в консолидированный бюджет региона.

Во встрече приняли участие представители региональных управлений Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.

Наибольшую долю в структуре задолженности занимает налог на прибыль — 39%. Далее следуют налог на доходы физических лиц (27%), имущественные налоги с граждан (10%) и платежи по упрощенной системе налогообложения (7%).

Отмечен рост задолженности по ряду налогов:

налог на прибыль — на 531,9 млн рублей (13%);

земельный налог с организаций — на 210 млн рублей (34%);

НДФЛ — на 190,6 млн рублей (6%);

транспортный налог с организаций — на 25,3 млн рублей (12%);

патентная система налогообложения — на 21,2 млн рублей (73%);

АУСН — на 2,2 млн рублей (23%);

ЕСХН — на 1,9 млн рублей (72%);

НДПИ — на 1,7 млн рублей (46%).

Рост задолженности зафиксирован в 25 муниципальных районах, включая Зеленодольский, Кукморский, Кайбицкий, Верхнеуслонский, Альметьевский и другие. Представители территорий с наиболее заметным увеличением задолженности были заслушаны на совещании.

По словам Аллы Анфимовой, рост наблюдается как в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, так и относительно начала 2025 года.