Мюзикл и выставка объектов ЮНЕСКО: Равиль Ахметшин – о Днях культуры Татарстана в Москве

Фото: пресс-служба «Таткультресурсцентра»

Татарстан – единственный субъект, который проводит Дни своего региона в Москве ежегодно

Равиль Калимуллович, как в этом году планируется проводить Дни культуры РТ в Москве?

Благодаря поддержке Правительства Москвы с 2010 года стало доброй традицией ежегодное проведение в августе Дней культуры Республики Татарстан. Они направлены на дальнейшее укрепление взаимоотношений между нашими регионами. Это находит поддержку у Раиса РТ Рустама Минниханова. Татарстан – единственный субъект, который проводит Дни своего региона в Москве ежегодно. В этом году Дом музыки встретит наших гостей в 14-й раз.

Равиль Ахметшин Фото: © Илья Репин

В этом году Дни культуры Татарстана в Москве продлятся с 23 до 25 августа. В течение трех дней москвичей и гостей столицы ждут встречи, на которых они смогут познакомиться с культурой, традициями и историей татарского народа. Состоится встреча с писателями Республики Татарстан в Татарском культурном центре Москвы. Также пройдет предпоказ художественного фильма молодого татарстанского режиссера Байбулата Батуллы «Бери да помни» в Центральном Доме кинематографистов. В прокат кинолента выходит только в сентябре, наши гости увидят его первыми.

Также будут организованы памятные мероприятия, посвященные Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю. Отмечу, что именно в рамках Дней культуры Татарстана при поддержке Правительств Москвы и Татарстана в столице по инициативе Полпредства состоялись открытия памятников этим двум великим деятелям татарской культуры. И стало традицией награждение в Доме музыки государственными наградами и благодарностями жителей столицы за многолетнее активное участие в жизни двух регионов. Их лично вручают руководители Москвы и Татарстана.

Ожидается ли участие высоких гостей, выдающихся представителей татарской культуры и общественности? Может ли мероприятие посетить Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин или их назначенные представители?

Нам особенно приятно, что практически каждый год в своем плотном графике для участия в этом торжественном вечере находит время мэр Москвы Сергей Собянин, за редким исключением – его представители. И каждый год мероприятие посещает Раис Татарстана Рустам Минниханов. Конечно, мы ждем их и 24 августа. Ежегодно старается посещать праздничный вечер и Марат Хуснуллин, он приходил и в должности заместителя мэра Москвы, и уже как заместитель Председателя Правительства РФ.

Фото: rais.tatarstan.ru

Еще запланировано посещение Раисом Татарстана Российского института театрального искусства (ГИТИС). Рустам Нургалиевич встретится с руководством вуза, со студентами и выпускниками – выходцами из республики. Также состоится подписание соглашения между ГИТИСом и Правительством РТ. В последние годы в этом театральном институте учится много талантливых татарских ребят и студентов из Татарстана. Особенно их много на режиссерском факультете.

Люди целый год ждут Дней культуры РТ в Москве и боятся пропустить их

Сколько в среднем гостей обычно посещают Дни культуры РТ в РФ? Как вы думаете, в этом году их количество изменится?

Ежегодно их посещают несколько тысяч гостей. И этот год не будет исключением. Например, только в Московском Доме музыки около двух тысяч посадочных мест. Многих высоких гостей Рустам Нургалиевич приглашает лично. Были предложения проводить Дни культуры республики в столице реже, хотя бы раз в два года. Но видя интерес со стороны москвичей, Полпредство и Минкульт Татарстана едины во мнении проводить их ежегодно.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Москва и Татарстан друг друга поддерживают, они всегда устремлены в будущее. И самое важное – наши регионы объединяет люди. В столице на протяжении многих поколений проживают сотни тысяч сынов и дочерей Татарстана. Они работают в самых разных отраслях и вносят большой вклад в развитие города. Интерес к мероприятиям большой. Уже в начале лета многие начинают звонить и просить отложить им приглашения. А в начале августа наши телефоны разрываются от звонков, люди говорят, что целый год ждут эти мероприятия и боятся пропустить их.

В Московском Доме музыки покажут мюзикл Айдара Заббарова и выставку объектов ЮНЕСКО

В этом году также изменился формат проведения Творческого вечера в Московском доме музыки – вместо концерта там состоится показ мюзикла. С чем это связано?

Да, в этом году гости вечера увидят музыкальный спектакль, который называется «Жду! Верю! Люблю!» («Эзләдем, бәгырем, сине»). Молодой режиссер Айдар Заббаров создал его на основе популярных песен татарской музыки. Прозвучат самые известные и любимые проведения нашего народа. Праздничная программа 24 августа начнется не на сцене, а перед Московским международным Домом музыки. Наших гостей яркими номерами встретит Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, а в холле развернется выставка и пройдет показ национальной одежды. Выставка будет посвящена объектам ЮНЕСКО, расположенным на территории Республики Татарстан.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Каждый год Министерство культуры Татарстана старается придумать что-то новое. Все вопросы регулирует лично министр культуры РТ Ирада Аюпова. И ей всегда удается удивить московских зрителей. Ведь среди публики много не только земляков, но и руководителей федеральных и региональных органов власти, деловых партнеров Татарстана, депутатов Госдумы. В этом году приглашены дипломаты и послы более 80 стран. Много среди них представителей африканских, мусульманских и азиатских стран, есть и европейские страны – наши партнеры.

Повлияет ли проведение СВО на формат и тему проведения мероприятия? Планируется ли пригласить бойцов СВО, Героев России? Сделать упор на патриотические мероприятия?

Это Дни культуры в первую очередь. Даже в годы Великой Отечественной войны, как вы знаете, работали театры, а на фронте выступали артисты в составе концертных бригад. Патриотические мероприятия мы проводим в течение года, это отдельные мероприятия для участников СВО, встречи с ними и поездки в места их дислокации, на молодежном форуме мы два года уделяли этой теме особое внимание. А на торжественном вечере в Доме музыки участники СВО, Герои России с семьями будут в числе почетных гостей.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru